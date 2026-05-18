Centurión reapareció fumando en un vivo y revelaron su pelea con Riquelme

El jugador de Racing de Córdoba apareció en una transmisión desde la concentración, horas antes del partido ante Central Norte. Un compañero aseguró que está distanciado del presidente de Boca.

Hoy 15:31

Ricardo Centurión volvió a quedar en el centro de la escena por una situación fuera de la cancha. En la previa del partido entre Racing de Córdoba y Central Norte de Salta, el mediocampista apareció en una transmisión en vivo desde la concentración, cigarrillo en mano, junto a su compañero Ciro Rivas y el músico Fede Pessina.

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La imagen rápidamente se viralizó en redes sociales. En el video, Centurión se mostró relajado, acostado en una cama junto a Rivas, mientras interactuaban con el músico durante la noche previa al encuentro que Racing de Córdoba terminó perdiendo por 2-1.

Sin embargo, lo que más repercusión generó no fue solamente la escena, sino una frase de su compañero cuando Pessina sugirió que Centurión debería volver a Boca. “Pasa que está peleado con Román, ese es el tema. Hasta que no se vaya Román no va a volver”, lanzó Rivas, en referencia a Juan Román Riquelme.

El comentario no tardó en circular entre los hinchas xeneizes y usuarios de redes, que reaccionaron con todo tipo de mensajes. La situación también reavivó el recuerdo del paso de Centurión por Boca, donde fue campeón y dejó momentos futbolísticos destacados, aunque también atravesó episodios de indisciplina.

Durante el vivo, Rivas también explicó que ambos debían descansar porque al día siguiente tenían entrenamiento. Pero la frase sobre Riquelme terminó siendo el momento más fuerte de la transmisión y volvió a instalar la pregunta sobre un eventual regreso de Centurión al club de la Ribera.

Más allá de la polémica, Centurión fue protagonista en la cancha. El ex Boca convirtió el único gol de Racing de Córdoba en la derrota ante Central Norte, tras una asistencia de Leandro Córdoba.

El resultado, de todas formas, profundizó el mal momento del equipo cordobés, que acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar, suma seis derrotas en la temporada y se ubica en la decimotercera posición de la Zona A de la Primera Nacional.

Centurión debutó en Racing de Avellaneda en 2012 y fue parte del plantel campeón del Torneo Transición 2014. Luego pasó por el Genoa de Italia y más tarde llegó a Boca, donde se consagró campeón en la temporada 2016-17.

Su carrera también tuvo pasos por Vélez, San Lorenzo, Atlético San Luis de México, Barracas Central y el fútbol boliviano, antes de recalar en Racing de Córdoba. Ahora, una nueva aparición viral volvió a poner su nombre en agenda y sumó otro capítulo a una historia siempre cargada de ruido mediático.