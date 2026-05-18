Caso Adorni: el abogado del hermano del diputado negó irregularidades y pidió desestimar la causa

El letrado Marcelo Peña afirmó que el expediente no prosperará y habló de un “error circunstancial”.

Hoy 15:38

El abogado, Marcelo Peña, que defiende a Francisco Adorni, dio explicaciones en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y planteó en declaraciones que hubo “una omisión en la declaración jurada” del legislador bonaerense de La Libertad Avanza. Se trata del hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por este delito.

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El fiscal federal, Guillermo Marijuan, abrió una investigación a partir de una denuncia de la diputada nacional, ex La Libertad Avanza, Marcela Pagano, contra el legislador libertario. El fiscal investiga las declaraciones juradas del diputado bonaerense, que fue funcionario del Ministerio de Defensa, por presuntas diferencias entre 2023 y 2024.

El abogado dijo: “Esto se trataría en principio de un error circunstancial, de una inconsistencia, que de por sí no constituye delito. Se puede tener una carga defectuosa de declaración jurada, una omisión, un error, que es una subsanación que se hace en el ARCA, y en este caso así sucedió. Francisco se presentó en forma espontánea, nunca fue imputado".

Peña dijo que su defendido “tiene un patrimonio bancarizado, registrado, identificado y económicamente explicable”: “Hubo una omisión que fue subsanada, no hay nada que ocultar, no hay delito. La cuestión administrativa ya está subsanada, no tengo dudas que la causa va a ser desestimada".

El abogado dijo que el pago del crédito por $60 millones del legislador, mencionado en la denuncia, está en curso: “No existe el delito, no hay irregularidad, (el crédito) no se canceló. Francisco tiene un patrimonio bancarizado, registrado, identificado y económicamente explicable”.

Peña habló de “inexistencia de delito” en la presentación de la diputada: “Es una denuncia abarcativa, con figuras penales inexistentes. Es una denuncia hipotética, con el peligro que eso figura. Es todo en forma hipotética, generalizada, y presunta. Si se tienen herramientas suficientes para pedir que se investigue, se debe acompañar con una prueba documental suficiente. En este caso no existen los delitos de enriquecimiento ilícito o de lavado de activos".

El abogado dijo además que la situación judicial del jefe de Gabinete no tiene “nada que ver” con la de su hermano: “Acá no tiene nada que ver la situación de Manuel Adorni con la de Francisco. Se intentó mezclar una puja política e intentar meter la cola en la Justicia. La legisladora intenta querer inmiscuir una cuestión política dentro de la esfera judicial. No hay delito para investigar, no es concreta la denuncia”.

La semanada pasada el juez federal, Sebastián Casanello, levantó secreto fiscal y bancario del diputado bonaerense. El magistrado ordenó pedir las declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción (OA), tras el pedido del fiscal Marijuan, que había pedido investigar al hermano del jefe de Gabinete y una serie de medidas de prueba, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, para conocer detalles sobre viajes y bienes.