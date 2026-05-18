Úbeda despejó su única duda en Boca de cara al crucial choque ante Cruzeiro

El entrenador xeneize probó el once que saldrá a la cancha este martes en La Bombonera en un duelo clave por la Copa Libertadores.

Hoy 14:49

Boca afrontará una semana clave en la Copa Libertadores. Este martes recibirá a Cruzeiro en la Bombonera, en un partido determinante para sus aspiraciones en el certamen, y el equipo de Claudio Úbeda llega prácticamente sin margen de error.

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Para este encuentro, el Xeneize no podrá contar con Adam Bareiro, lesionado en la eliminación ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura. La gran duda pasaba por saber si Milton Giménez llegaría en condiciones, debido a una molestia en uno de sus tobillos.

Finalmente, el ex Banfield dejó buenas sensaciones en el entrenamiento de esta mañana, pudo trabajar con normalidad y será titular. De esta manera, acompañará a Miguel Merentiel en la dupla de ataque.

La presencia de Giménez era la opción que Úbeda tenía en mente desde un primer momento. Su rol como referencia ofensiva le permite a Merentiel jugar más liberado, una fórmula que el cuerpo técnico considera importante para un partido de tanta exigencia.

La otra alternativa era Romero, quien llegó a Boca desde Corinthians y todavía no logró asentarse en el equipo. Ante Huracán convirtió su primer y único gol con la camiseta azul y oro, aunque su fragilidad física le impidió pelear con continuidad por un lugar.

Además de la confirmación en ataque, el entrenador prepara otros cambios. En el lateral derecho aparecería Malcom Braida, ante el bajo rendimiento de Marcelo Weigandt y los antecedentes recientes de Juan Barinaga. El ex San Lorenzo suele desempeñarse por izquierda, pero es diestro y tuvo un buen ingreso como marcador de punta derecho frente a Huracán.

En el mediocampo, Tomás Belmonte corre con ventaja para reemplazar al suspendido Santiago Ascacíbar, quien fue expulsado en la derrota ante Barcelona en Ecuador. La otra opción es Ánder Herrera, aunque en principio el español comenzaría desde el banco de suplentes.

Con este panorama, Boca buscará hacerse fuerte en la Bombonera y conseguir un triunfo clave para acomodarse en su grupo, en una instancia donde cada punto puede marcar el rumbo de su año futbolístico.