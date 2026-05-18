Sydney Sweeney defiende sus escenas de sexo en Euphoria ante los ataques: "El cuerpo femenino es poderoso"

La serie creada por Sam Levinson continúa sembrando la polémica por el papel de Cassie y su relación con OnlyFans en esta tercera temporada.

Hoy 11:49

La tercera temporada de la serie Euphoria generó un debate en torno a la representación del personaje de Cassie, interpretado por Sydney Sweeney, especialmente en relación con la exposición del cuerpo y la construcción de personajes femeninos en contextos de marginalidad.

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Durante la promoción de la producción creada por Sam Levinson, la actriz se refirió a las escenas en las que su personaje aparece desnudo y sostuvo que no le generan incomodidad. “No me pongo nerviosa con las escenas en las que aparezco desnuda. Creo que el cuerpo femenino es algo muy poderoso. Estoy contando la historia de mi personaje, así que tengo la responsabilidad de hacerlo de la mejor manera posible”, expresó en una entrevista con W Magazine.

Sweeney también señaló que, a pesar de la repercusión de esas escenas, considera que su trabajo actoral no siempre recibe la misma atención. “Estoy muy orgullosa de mi trabajo en Euphoria. Creo que he hecho una gran actuación, pero muchas veces el foco está puesto en el desnudo”, indicó.

La actriz ya había abordado este tema en 2022, en el contexto del estreno de The Voyeurs, donde volvió a referirse a la recepción de este tipo de escenas en la industria audiovisual. En ese sentido, planteó la existencia de un tratamiento desigual entre actores y actrices frente a este tipo de contenidos.

Además, destacó que, si bien las escenas se realizan con la presencia de un coordinador de intimidad, siempre tuvo la posibilidad de establecer límites durante el rodaje. Según explicó, en algunas ocasiones planteó que ciertas escenas no eran necesarias, lo que fue tenido en cuenta por el equipo de producción.

Finalmente, Sweeney afirmó que el entorno de trabajo le permitió sentirse cómoda y acompañada, y remarcó que las decisiones vinculadas a su participación en este tipo de escenas fueron tomadas de manera consensuada.