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Termas de Río Hondo se prepara para días soleados: pronóstico alentador para hoy Lunes 18 de mayo de 2026

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo son favorables, con un clima despejado y temperaturas agradables. Los próximos días prometen ser igualmente soleados.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses pueden disfrutar de un clima despejado y fresco, con una temperatura actual de 0.3 °C, que se siente como -0.5 °C. La humedad se encuentra en un 100%, lo que aporta a la sensación de frescura en la mañana.

Para el resto del día, se anticipa que las temperaturas alcancen un máximo de 17.1 °C, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un clima agradable durante las horas más cálidas. La brisa sopla del noroeste a 3.6 km/h, lo que añade un toque de frescura al ambiente.

En los próximos días, el pronóstico se mantiene optimista, con tiempo soleado y temperaturas en ascenso. Este martes 19 de mayo, la mínima será de 6.4 °C y la máxima podría llegar hasta los 18.4 °C, brindando un clima ideal para actividades al aire libre.

El miércoles 20 de mayo también se espera un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre 9 °C y 18.6 °C. Los termenses podrán disfrutar de un clima templado, perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

En resumen, el clima actual en Termas de Río Hondo es despejado y fresco, con una mínima de 6.9 °C y una máxima de 17.1 °C para hoy. Los próximos días seguirán con temperaturas agradables y sol radiante, ideal para disfrutar de la ciudad.

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