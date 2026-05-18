La Banda despierta soleada: temperaturas agradables para hoy Lunes 18 de mayo de 2026

Los bandeños disfrutan de un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico para los próximos días indica un clima similar.

Hoy 08:11

Hoy, los bandeños se despiertan bajo un cielo completamente soleado, con temperaturas que marcan un inicio fresco en el día. La temperatura actual es de -0.9 °C, pero se espera que durante el día alcance un máximo de 17.8 °C.

La humedad se encuentra en un 93%, lo que hace que la sensación térmica sea un poco más baja, alcanzando los -3.5 °C. Sin embargo, el viento suave de 7.2 km/h del noreste puede brindar algo de alivio a los bandeños que disfrutan de actividades al aire libre.

El clima se mantendrá favorable a lo largo de la semana, con un pronóstico que indica sol radiante para los próximos días. Para mañana, martes 19 de mayo, se anticipa una mínima de 6.2 °C y una máxima de 19.5 °C.

El miércoles 20 de mayo también se presentará soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 8.1 °C de mínima y los 20.2 °C de máxima. Sin duda, un clima ideal para disfrutar de la primavera en Santiago del Estero.

En resumen, hoy Lunes 18 de mayo de 2026, La Banda experimenta un clima soleado con temperaturas que van desde 5.6 °C como mínima hasta 17.8 °C como máxima. Manténganse atentos a los cambios en el clima, pero por ahora, ¡a disfrutar del sol!