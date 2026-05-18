Los beneficios de besar para la salud y el bienestar emocional

El Día Internacional del Beso, celebrado el 13 de abril, destaca cómo besar activa hormonas, fortalece vínculos y tiene efectos positivos en la salud física y emocional.

Hoy 07:01

El Día Internacional del Beso, que se celebra cada 13 de abril, brinda la oportunidad de reflexionar sobre una de las expresiones más universales del afecto humano.

Lejos de ser un simple acto romántico, besar provoca una serie de reacciones biológicas que impactan tanto el cuerpo como la mente. Desde la infancia hasta la adultez, este gesto es parte del lenguaje emocional y desempeña un papel crucial en la construcción de vínculos.

¿Qué sucede en tu cuerpo cuando besas? Según investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, besar estimula la liberación de neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina y las endorfinas, conocidas como las “hormonas del bienestar”.

Estas sustancias están asociadas al placer, el apego y la felicidad, lo que contribuye a mejorar el bienestar general. Además, besar se considera una actividad física que involucra más de 30 músculos faciales y activa sentidos como el tacto, el gusto y el olfato, convirtiéndolo en una experiencia sensorial integral.

Más allá del romance, el beso tiene un significado más amplio. En diversas culturas, es una forma habitual de saludo y expresión de cercanía. Desde un enfoque científico, este gesto refuerza la conexión emocional, genera confianza y promueve una sensación de seguridad y pertenencia.

A pesar de sus múltiples beneficios, besar también puede conllevar ciertos riesgos si no se toman las adecuadas precauciones. A través de la saliva, es posible transmitir virus o bacterias, especialmente si una persona está enferma.

Por lo tanto, los especialistas recomiendan ser cautelosos al compartir este acto de afecto. En un mundo donde la conexión humana es más importante que nunca, un beso se convierte en una poderosa forma de comunicación y de fortalecer vínculos que impactan profundamente en nuestra vida cotidiana.