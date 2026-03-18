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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 MAR 2026 | 21º
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Policiales

Una joven motociclista resultó herida al colisionar con un auto que se dio a la fuga

El choque se produjo alrededor de las 8 de la mañana de este miércoles, en la intersección de rutas 1 y 51. La muchacha fue asistida en el lugar y trasladada a un centro asistencial.

Hoy 09:34

La conductora de una motocicleta debió ser asistida en un centro de salud, tras protagonizar un violento accidente de tránsito.

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El hecho se registró alrededor de las 8 de la mañana, en la intersección de rutas 1 y 51, en el barrio Misky Mayu.

Por causas que la policía investiga, la motociclista, de 27años, colisionó con un automóvil gris cuyo conductor se dio a la fuga. De acuerdo a las primeras investigaciones, se trataría de un Toyota Corolla, y hasta el momento nada se sabe del mismo.

Producto del impacto, la conductora de la motocicleta, una joven con domicilio en la localidad de Tabla Redonda, departamento Banda, sufrió golpes varios y fue asistida por paramédicos en el lugar.

Por prevención, y para un control más riguroso, la motociclista fue trasladada al Centro Integral de Salud Banda.

Por jurisdicción, se hizo cargo del procedimiento personal de la comisaría 12.

TEMAS La Banda Accidente

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