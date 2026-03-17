Bº Santa Rosa de Lima: voraz incendio destruyó una vivienda en la que vivían tres familias

El fuego, que se habría originado en una heladera, arrasó con todas las pertenencias de ocho adultos y cinco menores. Aunque no hubo heridos, la vivienda quedó inhabitable y las familias afectadas no tienen dónde ir.

Hoy 18:30

Durante la tarde de este martes, un incendio de grandes proporciones consumió por completo una humilde vivienda ubicada en el 5° pasaje y Ruta 9, en el barrio Santa Rosa de Lima, y dejó como saldo pérdidas materiales totales. El foco ígneo se habría iniciado en una heladera y, en cuestión de minutos, las llamas se propagaron por toda la casa.

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En el inmueble residían tres familias, integradas por ocho adultos y cinco menores de edad, quienes lograron salir a tiempo y no sufrieron heridas. Sin embargo, el fuego arrasó con todas sus pertenencias y provocó severos daños estructurales en la propiedad.

Tras sofocar el incendio, personal policial advirtió que la vivienda presenta riesgo de derrumbe, por lo que recomendó a los damnificados no habitar el lugar. La situación es crítica, ya que las familias afectadas no cuentan con otro sitio donde alojarse.

Ante este escenario, solicitaron la colaboración de la comunidad. Quienes deseen ayudar pueden comunicarse con la familia Degani a los números 3855028228 o 3854748166.