Se aprobó el aumento del boleto de colectivo y en Santiago y La Banda costará $1390

La suba fue sancionada con votos divididos y comenzará a regir tras la promulgación de la ordenanza.

Hoy 11:02

El Honorable Concejo Deliberante de la Capital dio luz verde este martes a un nuevo incremento en la tarifa del transporte urbano de pasajeros, en una sesión marcada por posiciones encontradas. De este modo, el boleto único ascenderá a $1390 una vez que la ordenanza sea promulgada. Mientras tanto, idéntica medida tuvo lugar tras una votación en el Concejo Deliberante de la ciudad de La Banda que también aprobó el aumento del boleto.

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La iniciativa fue aprobada con seis votos a favor del oficialismo, mientras que cuatro concejales votaron en contra, pertenecientes a los bloques del Frente Cambiemos y Libres del Sur, evidenciando el desacuerdo en torno al impacto de la medida.

En paralelo, el cuerpo deliberativo confirmó la continuidad del abono estudiantil primario y de los beneficios destinados a personas con discapacidad, garantizando la vigencia de estos esquemas de asistencia.

Durante el debate, representantes del sector empresario expusieron la necesidad de actualizar la tarifa ante el escenario actual. Argumentaron que la quita de subsidios nacionales, sumada al aumento sostenido de los costos operativos y a las recientes mejoras salariales, presiona sobre la estructura del servicio y vuelve inevitable la adecuación del precio del boleto.