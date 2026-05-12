Bullrich habló sobre la tensa reunión de Gabinete: “El Presidente tiene una emocionalidad importante”

La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza se refirió al cónclave que encabezó Javier Milei el viernes pasado, en el que el mandatario defendió a Manuel Adorni.

Hoy 11:35

La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió este martes a la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Javier Milei el viernes pasado y buscó bajar el tono a las versiones sobre un encuentro tenso entre el mandatario y sus ministros.

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En declaraciones a la prensa, antes de ingresar a JONAGRO, donde participó como expositora, Bullrich sostuvo que Milei tiene “una emocionalidad importante” y evitó definir como un grito la forma en la que se expresó durante el cónclave.

“El Presidente tiene una emocionalidad importante, no lo definiría como un grito lo que hizo”, expresó la senadora.

La referencia apunta a la reunión de Gabinete del viernes pasado, en la que Milei defendió a Manuel Adorni en medio de las repercusiones por la causa judicial que lo involucra.

El encuentro había generado comentarios dentro del oficialismo por el tono elevado con el que el Presidente se habría manifestado ante sus funcionarios. Sin embargo, Bullrich intentó relativizar la situación y enmarcarla en el estilo personal del mandatario.