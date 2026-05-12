Belgrano y Unión se juegan el pase a semifinales en Alberdi

El Pirata llega entonado tras ganar el clásico cordobés y el Tatengue viene de dar el golpe en Mendoza. El cruce será este martes desde las 19 en el Julio César Villagra por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

Hoy 11:00

Belgrano recibirá a Unión en el estadio Estadio Julio César Villagra por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 19 y el ganador avanzará a semifinales, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Argentinos Juniors y Huracán.

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Belgrano llega en alza luego de quedarse con una nueva edición del clásico cordobés. El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski terminó quinto en la Zona B y en octavos de final derrotó 1-0 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes gracias al gol de Francisco González Metilli. Sin embargo, el Pirata tendrá una baja sensible: Lucas Passerini fue expulsado y no podrá estar ante el Tatengue.

El triunfo ante Talleres tuvo un valor histórico para el conjunto de Alberdi, ya que logró cortar una extensa racha sin victorias en el clásico cordobés. El último festejo había sido en abril de 2006, cuando ganó 2-1 en la B Nacional, mientras que en Primera División no vencía a su rival de toda la vida desde el Clausura 2001.

“Mi objetivo con Belgrano siempre fue ayudarlo. En su momento tenía otras opciones para trabajar pero mi intención era volver para darle una mano, sentí que le debía algo. Mi sentido de pertenencia lo tengo hace mucho tiempo”, expresó el Ruso Zielinski en conferencia de prensa, reflejando el gran momento emocional que atraviesa el equipo celeste.

Por el lado de Unión, el equipo santafesino se clasificó a los playoffs como el último de la Zona A, pero dio uno de los grandes golpes de octavos de final. El Tatengue venció 2-1 como visitante a Independiente Rivadavia con goles de Brahian Cuello y Cristian Tarragona, dejando en el camino a uno de los conjuntos más regulares del semestre.

El entrenador Leonardo Madelón destacó el carácter de sus dirigidos tras la clasificación: “El equipo tiene que ser bravo, rebelde, rabioso, furioso, vivir el partido. Y hoy fuimos eso. La figura es el equipo, no hay una individualidad determinante”. Luego del triunfo en Mendoza, el plantel pasó la noche allí y el domingo emprendió viaje rumbo a Córdoba para enfocarse de lleno en el duelo de cuartos de final.

Probables formaciones

Belgrano

Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.

Unión

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo, Cristian Tarragona.

DT: Leonardo Madelón.