Argentinos Juniors y Huracán definen un lugar en semifinales en La Paternal

El Bicho quiere hacerse fuerte en el Diego Armando Maradona y el Globo llega entonado tras eliminar a Boca en una serie épica. El duelo será este martes desde las 21.30 por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

Hoy 11:30

Argentinos Juniors recibirá a Huracán en el estadio Estadio Diego Armando Maradona por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 21.30 y el ganador avanzará a semifinales, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Belgrano y Unión.

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El cruce tendrá un antecedente muy reciente. Apenas dos semanas atrás, el 27 de abril, ambos equipos se enfrentaron por la fecha 16 del Apertura en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Aquella noche, el conjunto dirigido por Nicolás Diez se quedó con el triunfo por 2-1 gracias a los goles de Tomás Molina e Iván Bravo. Ahora, la historia será distinta: habrá clima de mata-mata y un boleto a semifinales en juego.

Argentinos Juniors llega fortalecido luego de aprovechar la localía en octavos de final y vencer 2-0 a Lanús en La Paternal. El Bicho, que terminó tercero en la Zona B, comienza a recuperar varios pasajes de buen fútbol y sueña con pelear hasta el final en el campeonato, después de haber sufrido varias eliminaciones dolorosas en instancias decisivas.

“Son todos partidos muy parejos, tenemos nuestras armas, venimos muy bien, necesitamos dar el golpe nuevamente. A veces te toca ganar y a veces perder, pero si te mantenés ahí, en algún momento se te va dar. Si no estás ahí y no lo vivís, es difícil que lo puedas afrontar”, expresó Nicolás Diez sobre el presente del equipo y la importancia de sostenerse competitivo en los cruces eliminatorios.

Por el lado de Huracán, el Globo protagonizó una de las series más emocionantes de los octavos de final. En La Bombonera derrotó 3-2 a Boca Juniors en el alargue y logró una clasificación heroica pese a jugar con nueve futbolistas desde los 15 minutos del primer tiempo suplementario.

Las expulsiones de Eric Ramírez y Fabio Pereyra complicaron seriamente al equipo de Diego Martínez, que igualmente resistió la presión del Xeneize y consiguió una victoria que puede marcar un punto de quiebre en el semestre. El Globo había terminado séptimo en la Zona B y llegaba a los playoffs con apenas dos puntos obtenidos en las últimas tres fechas de la fase regular.

Probables formaciones

Argentinos Juniors

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski.

DT: Nicolás Diez.

Huracán

Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Facundo Kalinger; Jordy Caicedo.

DT: Diego Martínez.