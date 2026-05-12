El Gobierno dice que la marcha universitaria está “construida emocionalmente sobre una mentira”

El subsecretario de Políticas Universitarias aseguró que "no hubo recortes" sino que "no hay actualización salarial".

Hoy 11:47

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, habló esta mañana, en la previa a la marcha universitaria federal, la cual calificó como "política", y aseguró que "no hubo recorte presupuestario", sino que "no hay una actualización salarial en la medida que quieren los sindicatos".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Es la única paritaria que fue aprobada en el Congreso. Es una cosa única en la jurisprudencia. No vi que votaran una ley para actualizar los salarios de los panaderos o carpinteros", señaló Álvarez al referirse a la Ley de Financiamiento Universitario.

El artículo 5 de esta ley insta al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas de acuerdo a la inflación registrada por el INDEC desde el 1º de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en octubre de 2025.

"Quieren 50% de aumento", sostuvo Álvarez en Radio Rivadavia y continuó: "Quieren (la inflación) de 2023. Quieren todo porque a Massa no le exigían nada. A nosotros nos analizan como si fuéramos Suiza".

Además, buscó instalar la idea de que la Ley de Presupuesto "se votó con posterioridad" a la Ley de Financiamiento Universitario, entonces "rige el Presupuesto 2026".

"Muchas de las cosas que movilizan emocionalmente están construidas sobre una mentira", afirmó el subsecretario e ironizó: "La primera marcha se hizo con el argumento de que queríamos cerrar las universidades y yo no veo ninguna universidad cerrada".

Asimismo, desmintió que el Gobierno haya avanzado con recortes en educación, según se informó ayer en el Boletín Oficial, sino que "son obras públicas del ministerio de Economía que iban a ser destinadas a universidades. Eran partidas del gobierno anterior que no se continuaron".

"Entiendo que ellos necesiten agitar la marcha. Yo no le huyo al debate, pero mentir es otra cosa. No se recortaron presupuestos universitarios", sostuvo Álvarez.

Y marcó que "es igual a lo que dice la UBA que no se transfirieron los presupuestos a los hospitales universitarios. Se transfirió todo. La UBA reclama un fondo común para todas las universidades y ellos pretenden el 95% de ese fondo".

"En todos los gobiernos pasa lo mismo con el hospital de Clínicas, con todos los gobiernos tienen déficit, habría que revisar por qué", señaló el funcionario.

En ese sentido, adelantó que "la idea es que haya un mecanismo racional para la asignación de esos fondos, porque históricamente se hizo de forma arbitraria, por política. Del '83 para acá, el presupuesto universitario se asignó por negociación política, no se cumple el procedimiento".

Y aseguró que el presupuesto de cada universidad actualmente "no es por alumnos", por eso desde el Gobierno "queremos que sea asignado de acuerdo a indicadores objetivos, que no existían. Los estamos construyendo".

"El sistema universitario nos está dando muy pocos graduados y gasta 400 mil millones (de pesos) por mes en salarios, que se depositan en tiempo y forma", afirmó Álvarez.

Y marcó: "Cuando ves el esfuerzo que hace el Estado para administrar recursos escasos con eficiencia y ves un área que se resiste a la revisión de gastos...".

En ese sentido, comparó la UTN (Universidad Tecnológica Nacional), donde "cada ingeniero cuesta 42 millones de pesos", mientras que en la UNA (Universidad Nacional de las Artes) "un graduado sale 423 millones".

Por eso, insistió que el objetivo del Gobierno es "modificar un artículo de financiamiento de la ley de Educación Superior". "Queremos que diga que el presupuesto se va a asignar de acuerdo a indicadores objetivos, como la cantidad de metros cuadrados, alumnos, docentes", detalló.

Y agregó: "No podés tener muchísimos docentes, carreras con 18 docentes y un solo alumno, como existen". "El sistema estaba programado para no mostrar las carreras con menos de 10 alumnos, lo estamos corrigiendo", afirmó.