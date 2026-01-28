Ingresar
Falleció un segundo joven del violento derrape ocurrido el lunes 26 de enero en Villa Río Hondo

Murió este miércoles a la tarde. Se trata de Agustín Galván de 21 años.

Hoy 20:29

El fuerte derrape ocurrido el lunes último en el departamento Río Hondo se cobró la segunda víctima fatal. Murió Agustín Galván de 21 años, quien permanecía con pronóstico reservado e internado en el hospital Regional. Fuentes policiales indicaron que murió este miércoles a la tarde.

Galván había resultado gravemente herido en el siniestro vial ocurrido en la madrugada del lunes 26 de enero, sobre Ruta Provincial N°333, en la localidad de Villa Río Hondo. En el mismo accidente murió Franco Silva, otro de los jóvenes motociclistas.

Cabe recordar que, al momento de la llegada del personal policial, una de las motocicletas no se encontraba en el lugar, iniciándose una tarea investigativa inmediata que permitió dar con el rodado horas después, el cual fue entregado de manera voluntaria y secuestrado en el marco de la causa que se investiga.

