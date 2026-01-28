La Capital realiza la poda y el mantenimiento en la platabanda de Av. Belgrano

Iniciaron las tareas en el tramo comprendido entre Santa Cruz y Ameghino.

Hoy 19:38

La Municipalidad de la Capital realizó tareas de poda y desmalezamiento en la platabanda de la avenida Belgrano, en el tramo comprendido entre Santa Cruz y Ameghino.

Estas acciones se desarrollan de forma periódica, buscando mantener la limpieza y la estética de los arbustos, canteros y césped de la principal vía de circulación de la ciudad.

Los operativos, a cargo de los empleados de la Dirección de Parques y Paseos, continuarán los próximos días en el tramo comprendido entre las calles Santa Cruz y Rivadavia.