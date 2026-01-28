El gobernador Elías Suárez encabezó el anuncio del partido entre Los Pumas e Inglaterra en el Madre de Ciudades

Estuvieron también el vicegobernador Carlos Silva Neder y el jefe de Gabinete Víctor Araujo.

El gobernador Elías Suárez participó este miércoles por la tarde el anuncio oficial de la tercera fecha de la Nations Championship, que se disputará el 18 de julio en el Estadio Único Madre de Ciudades, donde el Seleccionado Argentino de Rugby, Los Pumas, se medirá con Inglaterra.

También fueron parte de la conferencia el vicegobernador Carlos Silva Neder; el vicepresidente de la Unión Argentina de Rugby, Héctor Corbalán Costilla; el gerente comercial de la Unión Argentina de Rugby, Miguel Dupont.

La Nations Championship tendrá un formato de playoffs luego de seis fechas de fase regular, y Los Pumas ya conocen las sedes para los tres primeros encuentros, uno de los cuales será Santiago del Estero, con el partido del sábado 18 de julio, desde las 16, en el Estadio Único Madre de Ciudades.

En la mesa estuvieron presentes también el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; el secretario de Deportes, Carlos Dapello; el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo; el vicepresidente de la Unión Santiagueña de Rugby, Ricardo Trouve, y los jugadores de los clubes Old Lions, Juan Pablo Enriquez; de Santiago Lawn Tennis, Augusto Mirolo, y de Santiago Rugby, Daniel Pérez.

Ante un fórum colmado de dirigentes y jugadores de esta disciplina, representantes de cámaras hoteleras, gastronómicas y de turismo; ministros, legisladores provinciales y nacionales, entre otros, se presentó oficialmente el partido.

En este marco, Dapello destacó que por tercera vez Santiago del Estero será sede de un evento tan importante del rugby mundial. "Esto nos llena de orgullo, porque Santiago del Estero hoy es un referente del deporte argentino, con proyección internacional y una continuidad de más de 20 años en eventos deportivos”.

Dupont agradeció “al gobernador Elías Suárez y quienes hicieron posible este partido, que no es un partido más, es el último partido de Nations Championship, que es un torneo nuevo que se empieza a jugar a partir de este año, que se va a jugar cada dos años con los 12 mejores equipos de del mundo”.

Resaltó: “Es similar a un mundial y lo vamos a jugar aquí, en Santiago, que tiene el mejor estadio del país y la visibilidad que va a tener a nivel televisión y a nivel mundial es mucho más grande de lo que uno puede imaginar; con lo cual eso para el rugby y para esta provincia es sumamente importante. Además se jugará con Inglaterra, que a nivel mundial es el segundo equipo de Europa, o el primero".

En tanto, Corbalán Costilla dijo: "La Unión Argentina de Rugby hace un enorme esfuerzo para que Los Pumas estén en todo el país, porque de los seis partidos, cinco vamos a jugarlos en el interior y uno de ellos nuevamente es nuestra querida provincia de Santiago del Estero”.

Destacó también que estas políticas en materia deportiva en Santiago del Estero iniciaron con la gestión de Gerardo Zamora, "que hoy continúan gratamente Elías Suárez, lo que hace que tengamos previsibilidad y que el deporte sea cada vez más fuerte en la provincia".

A su turno, el gobernador Suárez expresó: "Nos sentimos muy honrados y comprometidos con esta designación junto a otras provincias, como Córdoba y San Juan, de ser sede de un importante campeonato a nivel internacional que nos pone a los santiagueños muy contentos por estar y ser protagonistas de un evento de este nivel que nuclea a los 12 seleccionados más importantes del mundo".

En otro orden, remarcó que este evento se enmarca en las políticas de Estado que se impulsan desde el Gobierno y dijo: "En Santiago del Estero hemos dicho siempre que el deporte y el turismo son políticas de Estado, lo hicimos durante estos últimos 20 años bajo la gestión del ex gobernador Gerardo Zamora, durante la gestión de Claudia Zamora, y a nosotros nos toca seguir por ese mismo rumbo, de sostener que Santiago del Estero tiene una verdadera política de Estado en materia deportiva y turística".

Al final destacó la importancia de estas acciones a través de obras como el Estadio Único, el Autódromo, el Museo del Automóvil, el Golf Club, las pistas de BMX, el Natatorio provincial, entre otras. "Hemos invertido en una infraestructura deportiva importante, no solo apoyando al deporte, sino promoviéndolo como una alternativa para nuestros jóvenes”, señaló.

“Por eso entendemos que el deporte es una política de Estado, porque es valiosa a la hora de llevar adelante acciones en materia social y deportiva”, concluyó.