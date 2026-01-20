La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

La cuenta regresiva para volver a las aulas está en marcha y nosotros te proponemos un concurso imperdible por Facebook. Tenemos 10 súper premios escolares que incluyen una notebook y una mochila completa, y 10 premios de un millón de pesos cada uno.

Hoy 08:48

El 2026 puede ser tu año y la “Vuelta a clases con Diario Panorama” es una oportunidad única para que así sea. Sí, no des más vueltas, seguinos en Facebook y participá del espectacular concurso que reparte 20 millones de pesos en premios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Además de la más completa información y la actualización al instante, el portal líder de noticias de Santiago del Estero te acompaña en tu regreso a las aulas, con un sorteo exclusivo en Facebook, pensado para ayudar a las familias en el inicio de las clases.

¡No te quedes afuera!, 10 notebooks junto a una hermosa mochila con TODOS los útiles escolares y 10 millones de pesos en premios, repartidos en 10 de un millón cada uno, pueden ser tuyos.

Participar es muy fácil...

Seguí la cuenta de Facebook en Diario Panorama

Dale “Me Gusta” a la publicación del sorteo

Etiquetá a tu familia y amigos en los comentarios

Y, para tener más chances, compartí la publicación en tu Facebook

Dale, no lo pienses más, volvé a clases con todo, volvé a clases con Diario Panorama...

Sumate, participá y comenzá este año con más oportunidades que nunca. El sorteo se realizará el jueves 5 de marzo.



