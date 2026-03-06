Ingresar
Israel inició un nuevo “ataque a gran escala” contra objetivos en Teherán

La ofensiva se produjo tras el lanzamiento de misiles iraníes hacia territorio israelí. Desde Estados Unidos anticiparon que en las próximas horas se intensificarán los bombardeos contra instalaciones militares de Irán.

Hoy 21:18

Las Fuerzas de Defensa de Israel iniciaron una nueva "ola de ataques a gran escala” contra infraestructura del gobierno iraní en Teherán. El anuncio se produjo poco después de que las autoridades militares detectaran una nueva andanada de misiles iraníes lanzados en dirección a territorio israelí.

En paralelo, medios iraníes confirmaron una explosión en la zona oeste de la capital. Reportes de periodistas y testigos indicaron que nuevas detonaciones se escucharon en la capital, donde en los últimos días los bombardeos se han vuelto frecuentes. Una residente de Teherán citada por medios internacionales aseguró que “cada pocas horas hay ataques otra vez, casi todos los días”.

Asimismo, funcionarios de Estados Unidos anticiparon una intensificación de las operaciones militares contra Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en una entrevista con Fox News que Washington lanzará lo que calificó como su mayor campaña de bombardeos hasta ahora, dirigida contra lanzadores de misiles y fábricas donde se produce ese armamento.

“Esta noche será nuestra mayor campaña de bombardeos y causaremos el mayor daño a los lanzadores de misiles iraníes y a las instalaciones que los producen”, sostuvo Bessent.

