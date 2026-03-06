Una pelea en una barbería terminó con un bebé de un año y medio muerto a tiros

El presunto autor del crimen tiene 25 años y fue apresado por el Comando Radioeléctrico y un gendarme que colaboró. Al sospechoso le encontraron un revólver calibre .32.

Hoy 00:10

Un bebé de un año y medio fue asesinado de un balazo en la tarde de este jueves en un ataque a tiros contra una barbería ubicada en Melincué al 6100, en la zona sur de Rosario.

Según se investiga, la balacera fue protagonizada por un joven que abrió fuego desde una moto luego de haber discutido con otro cliente en el interior del local. Kevin Mario Antonio P. (25), el sospechoso, fue detenido por un gendarme y agentes del Comando Radioeléctrico. Le encontraron un revólver calibre .32.

El bebé, que había nacido el 13 de agosto de 2024, ingresó muerto al Hospital Roque Sáenz Peña, de acuerdo a los datos aportados por investigadores policiales.

Un vecino declaró en Telenoche Rosario: “Hubo un problema. No sé muy bien cómo fue, pero tuvo las consecuencias una criatura de un año y dos meses. Una criatura que veíamos todos los días en la vereda. Es una desgracia más que pasa”. El mismo testigo, consultado por el pequeño, agregó: “Un año y dos meses. Ya había empezado a caminar. Era la locura de toda la cuadra. Un pibe hermosísimo, una belleza.”

Los agentes que trabajaron en la escena tomaron testimonios que dieron cuenta de que el ataque tuvo lugar en un domicilio particular que tiene una barbería en la parte de la cochera.

Distintos testigos indicaron que dos clientes se pelearon en el interior del negocio. Uno de ellos se fue, pero regresó posteriormente en una moto que era escoltada por un auto. Fue en ese momento que se escucharon los tiros. El bebé, que estaba en brazos de su padre, fue quien sufrió una herida de arma de fuego mortal.

Otra vecina, también entrevistada por Telenoche Rosario, aportó su versión de los hechos: “Yo no escuché las detonaciones, pero por lo que tengo entendido, pasaron y dispararon más de dos veces. Le dieron a esta criatura lamentablemente”. Sobre los vecinos comentó: "Están siempre acá, los chicos se juntan ahí a tomar coca, están siempre ahí en la vereda. Gente tranquila, gente laburadora. La verdad que es una desgracia que lamentablemente siempre nos toca pasar a la gente inocente. Yo creo que nadie se merece ese tipo de cosas.”

Sobre el inicio del conflicto, la vecina relató: “Parece que una persona vino a la barbería a cortarse el pelo, tenía problemas justo con la gente que pasó. La persona que estaba dentro de la barbería tiró un botellazo, le rompió la luneta del auto a estas personas, frenaron, dijeron: ‘Ahora volvemos’, y cuando volvieron empezaron con los disparos. Eso fue eso lo que pasó.”

Tras la balacera, un gendarme que vive en la zona intervino para detener a Kevin P., a quien logró reducir hasta la llegada del Comando Radioeléctrico, que lo esposó y trasladó hasta la Comisaría 15° de la Policía de Santa Fe. Poco después, las autoridades detuvieron a un segundo sospechoso de 32 años en la intersección de Patricios y Arteaga. El individuo circulaba en un vehículo el cual estaría vinculado al episodio en la barbería.

Desde el Ministerio de Seguridad santafesino aseguraron que Kevin P. tenía antecedentes. En julio de 2017 había sido aprehendido en Caupolicán y Sadi Carnot, luego de robar una moto a pocos metros. En tanto, en mayo de 2018 había sido arrestado con un arma de fuego en Bacle al 6300.