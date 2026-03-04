Franco Colapinto volvió a la acción con el Gran Premio de Australia: cómo le fue

El piloto argentino de Alpine tuvo un mejor comienzo que su compañero de Alpine y cumplió en el circuito de Albert Park. Mientras tanto, tras una pelea constante entre Leclerc y Verstappen, el monegasco fue el más rápido, seguido por Hamilton y el neerlandés.

Hoy 00:15

Como el resto de los pilotos de Fórmula 1, Franco Colapinto cerró la primera práctica del año sin notorias dificultades en el Alpine A526 con el cual dio un total de 26 vueltas en los 5.278 metros del circuito «Albert Park» de Melbourne en donde se celebra el Gran Premio de Australia, y que permitió observar el rendimiento de los nuevos autos con las normas de la FIA que hace a los participantes gestionar y equilibrar la potencia en la combinación del motor de combustión y el eléctrico.

Enfocado en esta premisa, y continuar con el aprendizaje de esta nueva era para él y sus colegas, condujo el coche con una configuración aerodinámica diferente en los alerones delanteros y traseros, y la utilización de una carlinga renovada que llevó a Melbourne el equipo de Enstone.

Colapinto inició la actividad con neumáticos medios flamantes, utilizando dos juegos con los cuales dio una docena de giro; luego de los chequeos en el box, el argentino volvió a pista con neumáticos blandos nuevos, con los cuales logró marcar 1m23s325 en la mejor de sus trece vueltas con este juego, tiempo que lo ubicó 16° en la tabla, quedando a 3s058 de la Ferrari de Charles Leclerc, quien hizo 1m20s267 tras 33 giros, y relegó por 0s469 a su compañero Lewis Hamilton.

Por su parte, Pierre Gasly quedó 18° a 710 milésimas de Colapinto, interfiriendo entre ambos el Cadillac de Valtteri Bottas, que está retornando con el flamante equipo que cuenta entre sus referentes a Mario Andretti (campeón de F1 en 1978).

Detrás de las Ferrari quedaron los Red Bull de Max Verstappen (a 0s522) e Isack Hadjar (a 0s820); luego quedó en el quinto puesto el debutante Arvid Lindblad con el Racing Bulls, y aunque quedó a más de un segundo está demostrando que las razones para subirlo al RB «B» están más que justificadas. El británico superó al local Oscar Piastri y su McLaren, a George Russell y Kimi Antonelli, ambos con Mercedes, y a los Audi de Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.

Para el campeón del mundo Lando Norris no fue un buen inicio, debido a que una falla en el fondo plano de su McLaren MCL40 le privó de girar más tiempo y por ello su coche fue desarmado para evaluar el origen del inconveniente y repararlo para la segunda práctica que se realizará a la hora 2:00 de Argentina; en tanto, otro campeón como Fernando Alonso no pudo salir a pista debido a una falla en la unidad de potencia del motor Honda que lo obligo a permanecer en boxes, vestido de civil.

Horarios del GP de Australia (hora argentina)

Práctica libre 1: jueves de 22:30 a 23:30

jueves de 22:30 a 23:30 Práctica libre 2: viernes de 2:00 a 3:00

viernes de 2:00 a 3:00 Práctica libre 3: viernes de 22:30 a 23:30

viernes de 22:30 a 23:30 Clasificación: sábado de 2:00 a 3:00

sábado de 2:00 a 3:00 Carrera: domingo de 1:00 a 2:00

En Argentina, la competencia se podrá ver a través del plan premium de Disney+, que ofrece todas las sesiones y cámaras onboard. En televisión por cable estará disponible en Fox Sports, mientras que otra alternativa es el servicio oficial F1 TV, con herramientas exclusivas para los fanáticos.

