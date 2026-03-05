Atraparon en Santiago del Estero a un prófugo tucumano por abuso sexual

El procedimiento fue realizado en la localidad de El Bobadal. El sujeto tenía pedido de captura vigente por una causa de abuso sexual con acceso carnal requerida por la Justicia de Tucumán.

Hoy 00:24

Un sujeto que registraba pedido de captura y detención vigente por una grave causa de abuso sexual fue detenido por personal policial en la localidad de El Bobadal, departamento Jiménez, y posteriormente extraditado a la provincia de Tucumán, donde continuará a disposición de la Justicia.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el procedimiento se concretó el pasado 24 de febrero, cuando efectivos de la Comisaría Comunitaria N°53 realizaban recorridos preventivos por calle María Juliana Matías, entre Remberto Llanos y avenida Ulises Santillán.

Durante el patrullaje, los uniformados procedieron a identificar a un hombre en la vía pública, quien fue reconocido como J. M. B., de 30 años, domiciliado en la misma localidad.

Al verificar sus datos mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), los efectivos constataron que el individuo registraba un pedido de captura y detención vigente, requerido por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Ley N° 26.485 II del Centro Judicial Capital de la provincia de Tucumán, en el marco de una causa por “Abuso Sexual con Acceso Carnal – Artículo 119, tercer párrafo”, en perjuicio de una víctima cuya identidad se mantiene en reserva.

Ante esta situación, los policías dieron inmediata intervención al Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal de Termas de Río Hondo, Dr. Gustavo Montenegro, quien dispuso la detención del sujeto y la realización de las diligencias correspondientes, además de informar a la Justicia tucumana.

Posteriormente se estableció contacto con autoridades judiciales de la provincia vecina, quienes ratificaron el interés en la detención del imputado, requerido por la Fiscalía a cargo del Dr. Carlos Picón.

Tras permanecer alojado en la Comisaría Comunitaria N°53, y luego de cumplimentarse los trámites judiciales correspondientes, el pasado 4 de marzo se concretó la extradición y traslado del detenido hacia Tucumán.

En esa jornada, efectivos de la División Delitos contra las Personas del Departamento General de Investigaciones y Delitos Complejos de la Policía de Tucumán se presentaron en la dependencia policial para concretar el procedimiento, en cumplimiento de un exhorto judicial emitido por el juez Dr. Gonzalo Javier Ortega, del Centro Judicial Capital de esa provincia.

Asimismo, el Juzgado de Control y Garantías de Termas de Río Hondo autorizó formalmente la extradición y traslado del imputado, permitiendo que el personal policial comisionado procediera con la diligencia.

Previo a la entrega, el detenido fue sometido a examen médico en el hospital de El Bobadal, certificándose su estado de salud.

Finalmente, Beltrán fue entregado bajo las formalidades legales al personal policial tucumano, junto con la documentación correspondiente a las actuaciones realizadas, quedando a disposición de la Justicia de esa provincia para continuar con el proceso judicial en su contra.