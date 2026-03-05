Milei redobla sus críticas a la oposición: “No me van a llevar puesto como a Macri”

El Presidente anticipó fragmentos de una entrevista que se emitirá el domingo en LN+. También negó que quiera la renuncia de Victoria Villarruel, apuntó contra empresarios y habló sobre su futuro político.

Hoy 22:51

El presidente argentino, Javier Milei, volvió a lanzar duras críticas contra la oposición tras la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y aseguró que no permitirá que su gobierno sea debilitado políticamente. “No me van a llevar puesto como a Macri”, afirmó en una entrevista que se emitirá el próximo domingo en el programa La Cornisa, conducido por Luis Majul en el canal LN+.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el programa se difundieron algunos fragmentos de la conversación, en los que el mandatario hizo referencia a los cruces que mantuvo con legisladores kirchneristas durante su discurso en el Congreso, en el marco de la apertura de la Asamblea Legislativa.

En esa intervención, Milei protagonizó varios intercambios con la bancada opositora y lanzó fuertes acusaciones. En uno de los pasajes más tensos del discurso, se dirigió a los legisladores con expresiones como “fascistas”, “mentirosos” y “manga de chorros”. Incluso, al referirse indirectamente a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que “va a seguir presa” por causas judiciales vinculadas a corrupción.

Desde el inicio de su exposición, el mandatario también provocó a la oposición al señalar: “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”. Más adelante, mientras enumeraba logros de su gestión, volvió a ironizar: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos a bolsillos ajenos”.

La relación con Villarruel

Otro de los temas abordados en la entrevista fue la relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que en los últimos días circularan versiones sobre una posible renuncia.

Villarruel había manifestado públicamente que algunos sectores buscaban su salida del cargo, pero el Presidente desmintió esa versión. “Es mentira, no quiero la renuncia de Villarruel”, aseguró Milei, según adelantó Majul.

Su futuro político

Por último, el Presidente dejó abierta la posibilidad de buscar una reelección, aunque aseguró que no planea mantenerse durante décadas en la vida política.

“Después del año 2031 no me ven más el pelo”, afirmó, dejando entrever que su paso por la función pública tendrá un límite temporal.