Estados Unidos aseguró que hundió más de 30 buques iraníes

Así lo confirmó el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central estadounidense, en una conferencia de prensa. Y afirmó que los ataques de misiles balísticos y drones de Irán se redujeron casi por completo en las últimas 24 horas.

Hoy 22:02

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos confirmó este jueves que hundió más de 30 buques iraníes. Además, precisaron que los ataques de misiles balísticos y drones de Irán se redujeron casi por completo en las últimas 24 horas, según la última actualización brindada en una conferencia de prensa en Miami.

De acuerdo a lo que detalaron, los ataques con misiles cayeron un 90%, mientras que los que emplean drones se redujeron hasta un 83%. El almirante Brad Cooper adjudicó esta disminución a que las fuerzas militares de Estados Unidos e Israel destruyeron "implacablemente las defensas aéreas de Irán en los últimos días".

Según estas cifras, Estados Unidos atacó más de 200 objetivos en diferentes ciudades de Irán en las últimas 72 horas. "Estamos derribando drones de US$100.000 con armas de US$10.000", agregó.