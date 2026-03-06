Tras una discusión, una joven de 17 años baleó a su novio en el pecho

La víctima, de 21 años, resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital Regional. La Justicia ordenó la detención de su pareja y el secuestro del arma utilizada en el hecho.

Hoy 09:20

Un grave y confuso episodio de violencia se registró en una vivienda del barrio El Tuscal de la ciudad de La Banda, donde un joven de 21 años resultó gravemente herido de un disparo en el tórax y debió ser internado en el Hospital Regional.

El caso salió a la luz cerca de las 23 horas, cuando la víctima ingresó acompañada por su pareja al Centro Integral de Salud Banda, presentando una herida de arma de fuego. Mientras era examinado por los médicos, el joven alcanzó a manifestar que había sido atacado con una “tumbera”.

Al asistirlo, los profesionales constataron que presentaba una lesión en el tercer espacio intercostal paraesternal izquierdo, compatible con orificio de entrada del proyectil. Según el informe médico, el paciente se encontraba lúcido y hemodinámicamente estable, aunque presentaba ausencia de murmullo vesicular en la base pulmonar izquierda y enfisema subcutáneo en la misma zona.

Durante la evaluación también se determinó que el proyectil habría quedado alojado en la región supraescapular izquierda, por lo que el joven fue derivado de urgencia al Hospital Regional, donde quedó internado bajo observación médica.

Mientras era asistido en el centro de salud capitalino, el herido relató a los investigadores que la autora del disparo habría sido su propia novia. Según su versión, ambos se encontraban en la vivienda que comparten, cuando se produjo una discusión.

En ese contexto, la adolescente habría tomado un rifle calibre 22 y le disparó en el pecho.

Tras conocer los detalles del hecho, los efectivos policiales se comunicaron con la fiscal de Violencia de Género, Dra. Mariela Ciotti, quien ordenó la demora de la pareja del joven mientras avanzaban las investigaciones.

De manera paralela, la Fiscalía solicitó a la jueza de Control y Garantías, Dra. Roxana Menini, una orden de allanamiento para la vivienda donde ocurrió el ataque. Con la autorización judicial, los uniformados ingresaron al inmueble y hallaron el arma escondida debajo de una cama.

Durante las pericias, los especialistas también detectaron manchas de líquido rojizo compatible con sangre en distintos sectores de la habitación, lo que reforzó la hipótesis de que el disparo se produjo en el interior de la vivienda.

Ante estos elementos, la fiscal Ciotti dispuso la detención de la acusada y ordenó la realización de pruebas de barrido electrónico tanto al joven herido como a la presunta agresora, con el objetivo de determinar la presencia de rastros de pólvora en sus manos y esclarecer las circunstancias del hecho.