El tiempo para este viernes 6 de marzo en Santiago del Estero: alerta amarilla y naranja por fuertes tormentas en la madrugada

El (SMN) emitió un alerta amarillo y naranja para Santiago del Estero. Las tormentas más severas se esperan para la mañana. Los departamentos que se verán más afectados. Máxima de 27°.

Hoy 01:16

Santiago del Estero y en especial los departamentos Atamisqui - Banda - Capital - Choya - Loreto - Ojo de Agua - Robles - San Martín – Silípica se verán mayormente afectados por las alertas amarillas y naranjas que emitió el Servicio Meteorológico Nacional.

Según anticipan para esta jornada hay entre un 70% y 100% de probabilidades de tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana.

Alertas

Para la madrugada marca en amarillo:

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

El alerta naranja está previsto para la mañana:

el área será afectada por tormentas fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y, principalmente, lluvias abundantes en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 50 y 90 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

La temperatura estará entre los 21° de mínima y 27° de máxima. Para la noche se esperan tormentas aisladas.

Pronóstico extendido

Para el sábado tormentas aisladas durante la madrugada y cielo mayormente nublado durante el resto de la jornada, con temperaturas que estarán entre los 20° de mínima y 28° de máxima.

