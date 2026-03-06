Horror en La Banda: buscan a hombre que intentó degollar a su ex pareja

La víctima, de 25 años, fue atacada por su ex pareja mientras se trasladaban en motocicleta y recibió asistencia médica de urgencia en el Centro Integral de Salud Banda. La policía busca intensamente al agresor.

Hoy 08:17

Un nuevo episodio de violencia de género se registró durante la noche del miércoles en las cercanías de La Banda, donde una joven de 25 años resultó gravemente herida con un arma blanca tras ser atacada por su ex concubino.

Según fuentes policiales y judiciales, el hecho ocurrió alrededor de las 21 horas sobre la Ruta Provincial Nº 8, hasta donde el agresor trasladó a su ex pareja en una motocicleta bajo engaños, haciéndola creer que iban a retirar pertenencias en la localidad de La Dársena.

La víctima, residente del barrio Jerusalén, relató que su ex pareja, domiciliado en el barrio San Fernando, la convenció de acompañarlo, sin imaginar que se trataba de una trampa. Al llegar a la zona, el agresor detuvo la motocicleta, obligó a la joven a descender y la amenazó de muerte colocando un cuchillo en su cuello.

Durante el violento forcejeo, el agresor le provocó una profunda herida cortante en el cuello y otra en el maxilar derecho, evidenciando la brutalidad del ataque. Malherida, la joven corrió hasta una vivienda cercana para pedir ayuda y posteriormente fue trasladada de urgencia al Centro Integral de Salud Banda, donde recibió atención médica inmediata.

Según el informe médico, los profesionales le practicaron cinco puntos de sutura en el cuello y uno en el maxilar derecho, y determinaron que las lesiones demandarán aproximadamente quince días de recuperación.

El agresor se dio a la fuga en la motocicleta, llevándose el arma utilizada. El hecho pone nuevamente de relieve la crudeza de la violencia machista, ya que el ataque habría sido motivado por la negativa de la víctima a continuar la relación.

Tras conocerse el episodio, los efectivos de la Subcomisaría de La Dársena fueron alertados y se entrevistaron con la joven en el hospital. La Fiscalía de Violencia de Género e Intrafamiliar, a cargo de la Dra. Mariela Ciotti, ordenó la inmediata aprehensión del agresor y la identificación de testigos que auxiliaron a la víctima.

Al cierre de la edición, mientras la joven permanecía internada y fuera de peligro inmediato, la policía continúa con un operativo intensivo para dar con el paradero del salvaje sujeto que protagonizó el ataque.