Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 MAR 2026 | 21º
X
Policiales

Amenazó a un policía en la terminal de Termas de Río Hondo: “Ya voy a traer un fierro y te voy a reventar la cabeza”

El acusado, conocido como “Jotita”, protagonizó un violento incidente frente a un efectivo que cumplía con su guardia. Intervino Fiscalía.

Hoy 09:31
Terminal Termas de Río Hondo

Un violento incidente se registró en la anoche en la terminal de ómnibus de Termas de Río Hondo, donde un hombre amenazó de muerte a un policía que cumplía servicio de guardia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según la denuncia penal, el hecho ocurrió cerca de las 21.20, cuando Horacio Díaz, alias “Jotita”, se encontraba en el lugar consumiendo bebidas alcohólicas y comenzó a comportarse de manera agresiva.

De acuerdo con lo manifestado por Juan M. Ávila, Cabo de Policía, el acusado se negó a retirarse del lugar y lanzó amenazas directas de violencia contra el uniformado.

Durante el altercado, Díaz gritó: “¡Ya vas a ver! ¡Ya nos vamos a enfrentar! ¡Ya voy a traer un fierro, vamos a ver quién es más macho, te voy a reventar la cabeza!”, generando un clima de tensión en el sector.

Tras lo ocurrido, el efectivo radicó la denuncia en la Comisaría Comunitaria Nº 50 y tomó intervención la Fiscalía a cargo del Dr. Rafael Zanni, que dispuso incorporar el hecho a las actuaciones para su seguimiento.

Fuentes señalaron además que Díaz cuenta con antecedentes por otros delitos.

Por otra parte, trascendió que la terminal de ómnibus de Termas de Río Hondo ya registró episodios de violencia en otras oportunidades, incluso con presencia policial, lo que refleja la complejidad de mantener el orden en ese espacio público.

TEMAS Termas de Río Hondo

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una pelea en una barbería terminó con un bebé de un año y medio muerto a tiros
  2. 2. El tiempo para este viernes 6 de marzo en Santiago del Estero: alerta amarilla y naranja por fuertes tormentas en la madrugada
  3. 3. Atraparon en Santiago del Estero a un prófugo tucumano por abuso sexual
  4. 4. Brutal ataque en La Banda: un joven fue apuñalado durante un intento de robo en su vivienda
  5. 5. Estados Unidos aseguró que hundió más de 30 buques iraníes
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT