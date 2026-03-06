Amenazó a un policía en la terminal de Termas de Río Hondo: “Ya voy a traer un fierro y te voy a reventar la cabeza”

Un violento incidente se registró en la anoche en la terminal de ómnibus de Termas de Río Hondo, donde un hombre amenazó de muerte a un policía que cumplía servicio de guardia.

Según la denuncia penal, el hecho ocurrió cerca de las 21.20, cuando Horacio Díaz, alias “Jotita”, se encontraba en el lugar consumiendo bebidas alcohólicas y comenzó a comportarse de manera agresiva.

De acuerdo con lo manifestado por Juan M. Ávila, Cabo de Policía, el acusado se negó a retirarse del lugar y lanzó amenazas directas de violencia contra el uniformado.

Durante el altercado, Díaz gritó: “¡Ya vas a ver! ¡Ya nos vamos a enfrentar! ¡Ya voy a traer un fierro, vamos a ver quién es más macho, te voy a reventar la cabeza!”, generando un clima de tensión en el sector.

Tras lo ocurrido, el efectivo radicó la denuncia en la Comisaría Comunitaria Nº 50 y tomó intervención la Fiscalía a cargo del Dr. Rafael Zanni, que dispuso incorporar el hecho a las actuaciones para su seguimiento.

Fuentes señalaron además que Díaz cuenta con antecedentes por otros delitos.

Por otra parte, trascendió que la terminal de ómnibus de Termas de Río Hondo ya registró episodios de violencia en otras oportunidades, incluso con presencia policial, lo que refleja la complejidad de mantener el orden en ese espacio público.