Operativo en el barrio Almirante Brown: allanaron una casa, secuestraron drogas y detuvieron a cuatro personas

El operativo fue realizado por la Dirección General de Drogas Peligrosas en el barrio Almirante Brown. Incautaron cocaína, marihuana, casi 400 mil pesos en efectivo, celulares y una balanza de precisión.

Hoy 22:31

En el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional N° 23.737, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas llevó a cabo un allanamiento en un domicilio del barrio Almirante Brown, donde logró desarticular un punto de venta de estupefacientes que funcionaba bajo la fachada de un kiosco.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 31 envoltorios de cocaína con un peso total de 24,62 gramos y un envoltorio de marihuana de 0,86 gramos, además de distintos elementos utilizados para la comercialización de drogas.

En la requisa también se incautó una suma de 396.700 pesos en efectivo, tres teléfonos celulares, una balanza de precisión, una tijera, recortes varios, y un blister de pastillas junto a un plato con restos de sustancia, elementos que serán incorporados a la causa.

Como resultado del operativo, dos mujeres quedaron detenidas, mientras que otras dos personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con la venta de estupefacientes. De acuerdo con la investigación, el lugar funcionaba como un kiosco desde donde se comercializaban drogas, principalmente a jóvenes del sector.

Con este procedimiento, los investigadores lograron inhabilitar un importante punto de distribución de sustancias ilegales en la zona sur de la ciudad, en una causa que se instruye por infracción a la Ley de Estupefacientes y en perjuicio de la salud pública.