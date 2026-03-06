Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 MAR 2026
Las acciones argentinas bajaron más de 5% y el riesgo país se ubicó por encima de los 570 puntos

En medio de un clima externo poco favorable por la guerra en Medio Oriente, los papeles y bonos argentinos registraron pérdidas. El dólar oficial se vendió a $1435.

Hoy 19:45

Con la escalada de la guerra en Medio Oriente, los mercados reaccionaron este viernes de forma negativa, mientras el petróleo anotó valores máximos por encima de US$90 por barril. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron bajas en torno al 5%.

El riesgo país se ubicó en 575 puntos básicos por la caída de hasta 1,5% que mostraron los bonos argentinos en el exterior.

En el mercado cambiario, el dólar oficial operó a $1385 para la compra y $1435 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). El MEP se negoció a $1437,53 y el contado con liquidación a $1479,10.

Además, la escalada de tensión entre Israel e Irán hizo subir el precio del petróleo Brent a su nivel más alto en tres años, al superar los US$90 por barril.

Cómo operaron las acciones argentinas este 6 de marzo

En el mercado internacional, las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York anotaron caídas.

Las principales pérdidas fueron para Banco Macro (-5,2%); Grupo Galicia (-3,4%), Edenor (-3) y Globant (-3%).

A nivel local, el índice líder de la Bolsa porteña, el S&P Merval, anotó una mejora de 2,2% en pesos y de 1,3% en dólares.

