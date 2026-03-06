Franco Colapinto terminó 16º antes de la clasificación del GP de Australia

El argentino completó las prácticas en Melbourne. Su compañero Pierre Gasly finalizó 15º. Desde las 2 se viene la qualy.

Hoy 00:10

Se desarrolló la tercera y última sesión de entrenamientos del Formula 1 en el circuito Albert Park Circuit, en Melbourne, en el marco del Australian Grand Prix, primera fecha de la temporada 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El argentino Franco Colapinto terminó 16° con su Alpine F1 Team A525, a 2.360 segundos del mejor registro, que quedó en manos del británico George Russell con Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Trabajo con neumáticos duros y una bandera roja

En el primer tramo de la práctica, Colapinto salió a pista con neumáticos duros, buscando marcar una vuelta rápida antes de enfriar el compuesto y volver a intentar.

La sesión tuvo una interrupción cuando el Williams Racing de Carlos Sainz sufrió un inconveniente técnico y quedó detenido en la entrada a boxes, lo que provocó una bandera roja.

Durante ese segmento, el mejor tiempo del argentino fue 1m23s071. Previamente había marcado una vuelta dos décimas más rápida, pero fue anulada por los comisarios al exceder los límites de la curva 6 del trazado australiano.

En total completó 16 vueltas, enfocándose en la administración de la batería, un aspecto clave en la actual Fórmula 1, y realizando una simulación de carrera con neumáticos pensados para un stint largo.

Además, cuando restaban cerca de 30 minutos, ingresó a boxes para cambiar el alerón delantero y probar una nueva configuración aerodinámica.

Simulación de clasificación y otro incidente

Tras aproximadamente 45 minutos de ensayo, Colapinto y Alpine montaron neumáticos blandos para realizar simulaciones de clasificación.

Sin embargo, la tanda volvió a detenerse por un fuerte accidente del joven italiano Kimi Antonelli, quien impactó con su Mercedes y destruyó el monoplaza. Afortunadamente, el piloto no sufrió lesiones.

Con poco tiempo restante tras la reanudación, el argentino pudo completar solo una vuelta rápida con la goma más blanda, registrando 1m21s413, tiempo que lo ubicó 16°.

Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, realizó una estrategia similar en cuanto a neumáticos, administración de energía y pruebas en el monoplaza.

Gasly marcó 1m22s837 con neumáticos duros, apenas 0.234 segundos más rápido que Colapinto. Con las gomas blandas, se ubicó 15° con 1m21s071, 0.342 segundos por delante del argentino.

Russell dominó

El mejor tiempo de la práctica fue para George Russell, quien se convirtió en el tercer líder distinto en los dos días de actividad en Australia.

Tras los dominios previos de Charles Leclerc y Oscar Piastri, el británico se quedó con la tanda gracias a un registro de 1m19s053.

El top de la sesión lo completaron:

Lewis Hamilton (Ferrari), a 0.616

(Ferrari), a Charles Leclerc (Ferrari), a 0.774

(Ferrari), a Oscar Piastri , 4°

, 4° Max Verstappen , 6°

, 6° Lando Norris, vigente campeón del mundo, 8°

Lo que viene en Melbourne

La clasificación del Gran Premio de Australia se disputará desde las 02:00 (hora de Argentina) y definirá el orden de largada para la carrera del domingo, programada para las 01:00.

Allí, Colapinto buscará mejorar su rendimiento y posicionarse de la mejor manera posible para la primera final de la temporada 2026 de la Fórmula 1.