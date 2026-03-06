Ingresar
La intendente Fuentes recibió a los convocados a la preselección argentina masculina de cestoball

La reunión se desarrolló en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad.

Hoy 22:39

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos del Palacio Municipal la visita de los santiagueños convocados a la preselección argentina masculina de cestoball.

Participaron de la reunión Luis Marchetti, Martín Sampaolesi, Facundo Leturia Gigli y Santiago Díaz, además de la presidenta y la vicepresidenta de la Federación Santiagueña de Cestoball, Marcela Gigli y Nancy Juárez, respectivamente.

Allí le informaron a la jefa comunal sobre la concentración y los entrenamientos que la Selección Argentina de Cestoball llevará a cabo en Santiago del Estero entre el 21 y el 23 de marzo, en el marco de la preparación del equipo nacional para los próximos compromisos internacionales.

La Ing. Fuentes reconoció los méritos deportivos de los atletas santiagueños y resaltó la importancia de continuar fomentando el desarrollo del deporte.

