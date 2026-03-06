La intendente Fuentes recibió a los convocados a la preselección argentina masculina de cestoball

La reunión se desarrolló en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad.
La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos del Palacio Municipal la visita de los santiagueños convocados a la preselección argentina masculina de cestoball.
Participaron de la reunión Luis Marchetti, Martín Sampaolesi, Facundo Leturia Gigli y Santiago Díaz, además de la presidenta y la vicepresidenta de la Federación Santiagueña de Cestoball, Marcela Gigli y Nancy Juárez, respectivamente.
Allí le informaron a la jefa comunal sobre la concentración y los entrenamientos que la Selección Argentina de Cestoball llevará a cabo en Santiago del Estero entre el 21 y el 23 de marzo, en el marco de la preparación del equipo nacional para los próximos compromisos internacionales.
La Ing. Fuentes reconoció los méritos deportivos de los atletas santiagueños y resaltó la importancia de continuar fomentando el desarrollo del deporte.