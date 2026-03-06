Independiente no pudo ante Rivadavia y sufrió una dura caída en Mendoza

En el inicio de la gira, el elenco santiagueño perdió este viernes por 106-84.

Hoy 00:38

Independiente BBC no pudo continuar por la senda del triunfo en la Liga Argentina de Básquet y cayó con claridad en su visita a Rivadavia de Mendoza por 106-84.

El conjunto santiagueño fue ampliamente superado por el equipo local en Mendoza, en un encuentro donde nunca logró imponer su ritmo y terminó cediendo ante un rival que se mostró más efectivo a lo largo de la noche.

A pesar de la derrota, se destacó la actuación de Guillermo Aliende, quien fue el máximo anotador de Inde con 28 puntos.

El equipo dirigido por Fernando Rivero también contó con el aporte ofensivo de Morera, que sumó 19 unidades, mientras que Cristian Amicucci agregó 9 puntos.

Sin embargo, el esfuerzo individual no alcanzó para contrarrestar el dominio del conjunto mendocino.

Independiente deberá dar vuelta la página rápidamente, ya que este domingo desde las 21 volverá a presentarse en tierras mendocinas cuando enfrente a Huracán Las Heras.

El conjunto santiagueño buscará recuperarse y volver al triunfo para mantenerse en la pelea por la clasificación a los playoffs de la Conferencia Norte de la Liga Argentina