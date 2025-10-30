"Es perder el tiempo": la explicación de Guillermo Francos sobre porque no fue invitado Axel Kicillof

Fue el jefe de Gabinete quien dio ese argumento, cuando le consultaron las razones por las que Kicillof ni siquiera fue invitado a participar de la reunión de gobernadores.

Hoy 19:46

El Gobierno nacional explicó este jueves por qué decidió marginar al gobernador bonaerense Axel Kicillof de la reunión que encabezará Javier Milei con la mayoría de los mandatarios provinciales y sostuvo que "es perder el tiempo".

Fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien dio ese argumento cuando le consultaron las razones por las que Kicillof ni siquiera fue invitado a participar de la reunión que comenzará a las 17 en la Casa Rosada. "El gobernador Kicillof, como lo ha planteado el Presidente, siempre plantea sus diferencias ideológicas y lo entiende el Presidente como perder el tiempo", contestó el ministro coordinador en una entrevista con Urbana Play.

Y en ese sentido, agregó: "No vamos a poder ponernos de acuerdo y perdemos el tiempo y podemos avanzar con otros sin problemas".

Francos redobló la apuesta en esa línea y volvió a justificar la decisión de no invitarlo por las "diferencias" con Milei. "El gobernador ha hecho reclamos que desde nuestro punto de vista no corresponden. Tienen diferencias entre ellos, qué sentido tiene sentar en la mesa a alguien que no va con vocación de acuerdo, sino con vocación de confrontar", insistió.