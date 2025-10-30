Valoy, autocrítico pese al triunfo: “Ganamos, pero no me gustó el equipo”

El entrenador de Comercio valoró los tres puntos ante Río Dulce de Las Termas, aunque reconoció que el equipo no mostró su mejor versión en la segunda fecha del Torneo Regional.

Hoy 19:58

Comercio sumó su segunda victoria consecutiva en el Torneo Regional Federal Amateur, pero lejos estuvo de brillar. Tras el triunfo frente a Río Dulce de Las Termas, el entrenador Jorge Valoy analizó el rendimiento de su equipo y fue autocrítico con la actuación en casa.

“Sacamos de positivo haber ganado, después no me gustó el equipo. Ellos se animaron, nos complicaron, no jugamos como lo veníamos haciendo. Llegó el penal y pudimos manejar el partido, pero en general no fue un buen partido para Comercio. Lo importante era sumar, estamos arriba”, expresó el DT.

Valoy reconoció que el resultado fue clave para seguir en lo más alto del grupo, aunque remarcó que deberán elevar el nivel de juego si quieren mantenerse como protagonistas. “Hay que aprovechar la localía y ganar como sea. Sabemos que todos los equipos nos van a jugar a muerte y no te van a regalar nada. No hay rival fácil y tenemos que estar preparados para resolverlo”, cerró el entrenador.

Con este triunfo, Comercio lidera su zona y se ilusiona con seguir firme en el certamen regional, aunque su DT dejó en claro que el objetivo no solo es ganar, sino también mejorar el funcionamiento colectivo.

Domingo 2 de noviembre