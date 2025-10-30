Pablo Ávila, ilusionado con el arranque de Vélez de San Ramón: “Hay buen material para soñar”

El entrenador valoró el inicio perfecto del Fortín en el Torneo Regional, con dos victorias consecutivas, aunque remarcó que el objetivo es mantener la regularidad y el protagonismo.

Vélez de San Ramón tuvo un inicio ideal en el Torneo Regional Federal Amateur, con dos triunfos en sus primeras presentaciones, y su entrenador Pablo Ávila destacó el esfuerzo de sus dirigidos para sostener el nivel mostrado.

“Había que ratificar el buen inicio, por suerte logramos un triunfo importante, difícil, ante un rival complicado, pero hay que seguir por este camino”, expresó el DT, satisfecho por el rendimiento del equipo.

El técnico remarcó la calidad del plantel y la experiencia que hay dentro del grupo. “Se hace más fácil porque hay buenos jugadores. Hay experiencia, buen pie, es cuestión de encontrarle el funcionamiento y lograr una regularidad”, señaló Ávila, confiado en el potencial del Fortín.

De cara a lo que viene, el entrenador aseguró que el equipo deberá sostener la intensidad: “Sabemos que nos van a exigir por la calidad de plantel que tenemos. Hay que ser protagonistas y contamos con buen material como para ilusionarnos. Esto es partido a partido, después el torneo se encarga de ponerte en donde corresponde. El campeonato será muy difícil”.

Por último, Ávila se refirió a su desafío personal de volver a dirigir en el Regional, recordando su paso por Central Argentino, con el que llegó a la final de la Región Centro: “Queda esa espinita de San Lorenzo, pero ahora estamos pensando en Vélez. Aquí en el plantel tenemos chicos que estuvieron en esa tanda de penales y ellos también quieren revancha. Ojalá se dé”, cerró.

