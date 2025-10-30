Jairo Cáceres: “En Santiago siempre nos van a querer ganar todos”

El delantero de Unión Santiago analizó la derrota ante Talleres en Nueva Esperanza y destacó la necesidad de levantar el rendimiento en la próxima fecha del Torneo Regional.

Tras la caída frente a Talleres de Nueva Esperanza, Unión Santiago no pudo ratificar su buen debut en el Torneo Regional Federal Amateur y sumó su primera derrota en la competencia. Uno de los referentes del equipo, Jairo Cáceres, habló y fue autocrítico por el rendimiento mostrado.

“El partido nos costó, el calor estaba intenso, no nos salieron las cosas en la semana y por eso se dio este resultado”, expresó el delantero, que reconoció que el equipo no pudo desplegar su mejor versión futbolística.

Cáceres admitió que enfrentar a los rivales de la provincia siempre tiene un plus. “En Santiago siempre nos van a querer ganar todos, por eso el partido se hizo difícil. Jugamos feo”, dijo, con sinceridad.

El atacante también tuvo palabras de respeto hacia Talleres, club en el que jugó anteriormente: “Me abrieron la puerta del club y les tengo mucho respeto”, afirmó.

Pensando en lo que viene, Unión Santiago buscará recuperar terreno en el certamen. “Hay que trabajar el doble para jugar con un rival complicado como Los Verdes. Tenemos que tratar de sacar un buen resultado”, cerró Cáceres, enfocado en la próxima presentación.

Domingo 2 de noviembre