Tras la reunión de Milei con gobernadores, Adorni aseguró: “La voluntad es trabajar con todos”

El vocero presidencial ratificó que el nuevo Congreso debe enfocarse en la modernización laboral, la reforma tributaria y la reforma del Código Penal.

Hoy 20:38

Javier Milei se reunió con los 20 gobernadores y con el Gabinete en Casa Rosada. Entre los temas que se debatieron estuvieron el apoyo a la reforma laboral, la reforma tributaria, el Presupuesto 2026 y el Código Penal.

Pese a que hubo una foto conjunta al terminar el encuentro, no hubo un comunicado de todos los jefes provinciales.

Pasadas las 19.30 el vocero presidencial Manuel Adorni dio una conferencia de prensa para detallar el encuentro. “Agradecemos a los gobernantes que comprenden los objetivos que la Argentina necesita”, comenzó diciendo.



“Es la voluntad del Presidente trabajar con todos, independientemente de las diferencias partidarias. Deben cumplirse algunas premisas como potenciar el ahorro, aumentar la inversión y proteger la propiedad privada”, sumó Adorni.

Luego ahondó en las pretenciones del Gobierno con respecto al presupuesto del año que viene. “La ley de Presupuesto 2026 garantiza el equilibrio fiscal, sin equilibrio fiscal y sin un Estado eficiente la iniciativa privada se asfixia. Para que haya trabajo y buenos salarios en la Argentina tiene que haber inversión. El primer desafío del nuevo Congreso será aprobar la modernización laboral, la reforma tributaria y el Código Penal”.

En detalle, el funcionario de Milei aseguró que la reforma tributaria busca “eliminar un sinfín de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares”. Con respecto a la reforma laboral, agregó: “Hay que integrar a los que están en la informalidad, terminar con la industria del juicio y fomentar el crecimiento de los salarios con productividad”.