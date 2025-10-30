Grabaron a Franco Colapinto en un boliche con una famosa cantante y comenzaron los rumores de romance

El video se registró en el sector vip de un boliche de México. Aseguran que se los vio muy juntos y cómplices durante la noche.

Hoy 23:05

El piloto argentino Franco Colapinto fue visto muy cerca de la cantante uruguaya Meri Deal, integrante de la banda Toco para Vos, y las imágenes encendieron las versiones de un posible romance. El encuentro ocurrió en un boliche de México, luego de la carrera del domingo pasado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según contó Pepe Ochoa en el programa LAM (América TV), Colapinto y Deal compartieron el exclusivo VIP del local, donde también se encontraba Bizarrap. En los videos que se viralizaron, puede verse al piloto de Alpine charlando al oído con la artista y manteniendo una actitud muy cómplice.

“Ella logró entrar al VIP más exclusivo. Lo primero que se vio fue un video con un claro coqueteo”, relató Ochoa, mientras en el programa mostraban las imágenes del encuentro.

El conductor Ángel de Brito le consultó a su panelista qué entendía por “coqueteo”, y Ochoa detalló: “Empezaron hablando al oído, medio tímidos, pero después él se soltó y no pararon. Estuvieron abrazados toda la noche”.

De acuerdo con el periodista, Colapinto y Meri Deal no solo compartieron la noche entera, sino que además se retiraron juntos del lugar, lo que reforzó aún más los rumores de un nuevo romance entre el piloto argentino y la cantante uruguaya.