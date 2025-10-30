Caso Fernando Báez Sosa: uno de los rugbiers intentó quitarse la vida y fue aislado en prisión

A pocos días del estreno del documental sobre el crimen de Fernando Báez Sosa, se conocieron nuevos detalles sobre la situación de los rugbiers condenados.

Hoy 23:16

El abogado Fernando Burlando, quien representó a la familia de la víctima, reveló que dos de los detenidos se encuentran aislados en prisión por diferentes motivos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante una entrevista en el programa DDM (América TV), Burlando explicó que Luciano Pertossi fue puesto en aislamiento en la cárcel de Melchor Romero luego de que intentara quitarse la vida. Por su parte, Máximo Thomsen fue separado del resto de los internos tras protagonizar un altercado con otro preso.

“Dos de los detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa, Luciano Pertossi y Máximo Thomsen, están aislados por distintas razones”, señaló Burlando, confirmando la delicada situación de los condenados.

El letrado también reiteró su postura sobre las penas impuestas: “Pedimos perpetua para todos. Seguimos insistiendo con la idea de que se aplique la pena máxima”, afirmó.

Cabe recordar que Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua como coautores del homicidio doblemente agravado de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años de prisión por ser considerados partícipes secundarios.

El caso, que conmovió al país, vuelve a generar repercusión con la próxima llegada del documental sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa, que promete revelar testimonios inéditos y nuevos detalles de la investigación.