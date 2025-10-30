Ricardo Pacheco ilusiona a los hinchas de Central Argentino: "El grupo está para pelear muchas cosas"

El defensor del Albo valoró el empate en Quimilí y se mostró confiado de cara al duelo ante Atlético Icaño por la tercera fecha del Torneo Regional Federal Amateur.

Hoy 23:20

A pocos días de una nueva presentación en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, Central Argentino de La Banda ajusta detalles para recibir este domingo desde las 20 a Atlético Icaño, en el estadio Osvaldo Juárez, por la tercera fecha de la Zona 14 de la Región Centro.

El defensor Ricardo Pacheco analizó el empate ante La Ensenada en Quimilí y destacó el esfuerzo del equipo. “Fue un partido difícil, el viento no dejaba hacer el juego que veníamos haciendo. Lo importante es que no se perdió y ahora toca hacerlo de la mejor manera en el partido que viene”, expresó.

Pacheco valoró la conformación del nuevo plantel: “Se armó un buen grupo de jóvenes. El club exige, pero para eso trabajamos, para sacar puntos y estar a la altura”, sostuvo el zaguero, que se muestra afianzado en la defensa albiceleste.

Además, el experimentado jugador destacó la unión del grupo. “Es un equipo nuevo, no es fácil competir y sacar victorias. El grupo está para pelear muchas cosas, estamos bien y unidos”, remarcó.

Por último, habló de su momento personal: “Me siento muy bien desde el primer día que llegué al club. Puse mi granito de arena y cuando me toque estar, siempre voy a aportarle al club y al grupo”, cerró Pacheco, con la ilusión de sumar tres puntos en casa.