No habrá paro de colectivos este viernes, pero está prevista una reunión clave en Trabajo

Así lo informó Eduardo Palma, delegado de UTA Lista Azul.

Hoy 01:05

El secretario general de la UTA Lista Azul, delegación Santiago del Estero, Eduardo Palma, confirmó que este viernes los colectivos circularán con normalidad en la Capital, descartando así el paro que había trascendido en las últimas horas. De esta manera, el servicio de transporte público funcionará con total normalidad durante la jornada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sin embargo, Palma precisó que a las 9.30 está prevista una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo, en la que participarán representantes de la Municipalidad de la Capital, de La Banda y del área de Transporte de la provincia. “Se llamó a otra audiencia, ahora ya con autoridades de la Municipalidad de la Capital, de La Banda y el director de Transporte de la provincia para ver si podemos llegar a un acuerdo”, explicó el dirigente gremial.

La reunión buscará destrabar el conflicto que se mantiene entre los choferes y las empresas por cuestiones salariales y de condiciones laborales. Desde el gremio expresaron su voluntad de diálogo, pero advirtieron que en caso de no arribar a una solución, podrían avanzar con medidas de fuerza.

De esta manera, los usuarios podrán utilizar el transporte público con normalidad este viernes, aunque el futuro del servicio dependerá de lo que se resuelva en la audiencia de esta mañana.