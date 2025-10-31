Ingresar
El tiempo para este viernes 31 de octubre en Santiago del Estero: muy agradable con 31ºC de máxima

Se espera una jornada con cielo algo nublado y vientos moderados del noreste. ¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?

Hoy 06:34

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Santiago del Estero una mañana con cielo algo nublado y vientos moderados del sector noreste.

Hacia la tarde, se anuncia cielo algo nublado, vientos rotando al norte y una temperatura máxima que alcanzaría los 31ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el sábado se presentará con cielo mayormente nublado, vientos del sector sudeste, una máxima de 29ºC y probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche. El domingo, en tanto, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, vientos leves del noreste, rotando al sudoeste hacia la noche, y una máxima de 31ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

