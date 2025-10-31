La feroz crítica de J.K. Rowling a una popular revista por presentar a trans como mujeres del año

"Ahora las revistas femeninas 'mainstream' les dicen a las chicas que los hombres son mejores mujeres que ellas", manifestó la escritora británica.

Hoy 07:34

La revista Glamour UK publicó este miércoles su número especial 'Mujeres del Año 2025' con nueve personas transgénero* en la portada, lo que provocó fuertes críticas por parte de la escritora británica J.K. Rowling.

"Crecí en una época en la que las revistas femeninas convencionales les decían a las chicas que tenían que ser más delgadas y más guapas", escribió la autora de la saga Harry Potter en su cuenta de X. "Ahora las revistas femeninas 'mainstream' les dicen a las chicas que los hombres son mejores mujeres que ellas", concluyó.

La portada de la revista británica, con el título 'The Dolls' (Las muñecas, en español), muestra a nueve mujeres trans, entre las cuales se encuentran modelos, activistas y escritoras, entre otras profesiones.

Al presentar la selección, la publicación explicó que se trata de un homenaje a "nueve de las voces más innovadoras de la comunidad" en un momento de "creciente amenaza a los derechos de las personas trans" en el Reino Unido. "Desde la moda y la música hasta la labor benéfica y el activismo, estas pioneras trabajan incansablemente para empoderar, visibilizar y celebrar las voces trans", se afirma.

Fuerte oposición de J.K. Rowling

En los últimos años, J.K. Rowling ha sido objeto de fuertes críticas por sus comentarios sobre la identidad de género, lo que ha generado tensiones incluso con miembros del elenco original de Harry Potter, como Emma Watson y Daniel Radcliffe.

En septiembre, Rowling llamó a Watson "ignorante" y afirmó que su colaboración pasada no le da "un derecho especial" para criticarla en público. La actriz, por su parte, aseguró que su desacuerdo con la escritora no le impide valorar las experiencias personales compartidas.