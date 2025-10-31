Cristina Kirchner apuntó contra Kicillof y calificó de “error político” el desdoblamiento electoral en Buenos Aires

En un documento titulado “Elección 26 de octubre”, la expresidenta realizó una fuerte autocrítica sobre la estrategia electoral del peronismo y cuestionó al gobernador bonaerense por separar los comicios provinciales de los nacionales.

Hoy 08:33

Cristina Fernández de Kirchner publicó este viernes un extenso documento político en el que analizó los resultados de las elecciones y lanzó duras críticas a la conducción del peronismo en la provincia de Buenos Aires. En el texto, titulado “Elección 26 de octubre”, la exmandataria calificó como un “error político” la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar los comicios, y advirtió que esa estrategia tuvo consecuencias directas a nivel nacional.

“La excepción de lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento”, escribió Cristina. En el documento, recordó que el 14 de abril instruyó a su fuerza política a desistir del Proyecto de Ley de Concurrencia Electoral, que buscaba unificar las elecciones nacionales y provinciales. El objetivo, señaló, era “no dividir los esfuerzos en dos elecciones separadas por apenas 49 días”.

La exvicepresidenta sostuvo que en aquel momento advirtió el riesgo de fragmentar el calendario electoral y aseguró que lo hizo “de corazón”, porque —según afirmó— “no me interesa tener razón, me interesa ganar las elecciones”.

En su análisis, Cristina interpretó que el adelantamiento de los comicios bonaerenses funcionó como un “balotaje anticipado”, lo que permitió reagrupar el voto antiperonista y condicionó el resultado final del 26 de octubre.

Con este texto, la exmandataria retoma el debate interno sobre la estrategia del peronismo, en medio de un clima de autocrítica y tensiones dentro del espacio tras la derrota electoral.