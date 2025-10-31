Persecución en Córdoba terminó con el hallazgo de un desarmadero ilegal

La Policía siguió a un sospechoso que había robado un vehículo y terminó descubriendo un taller donde se desarmaban autos con numeraciones borradas.

Hoy 08:37

Un hombre fue detenido en Córdoba luego de un operativo que permitió recuperar un vehículo robado y desbaratar un desarmadero ilegal que operaba en barrio José Ignacio Díaz 3ª Sección.

El procedimiento se inició cuando el centro de monitoreo del 911 detectó, a través de las cámaras de seguridad, el robo de un Peugeot 2008 sustraído minutos antes en calle Charcas al 2500, en barrio Bajo Pueyrredón.

Tras el aviso, la Policía montó un seguimiento controlado del vehículo, que finalizó en la intersección de Juan de Urdinola y Manuel Antonio de Escalante, donde el conductor descendió del auto y escapó por los techos de las viviendas.

Durante el operativo cerrojo, los efectivos advirtieron que en una vivienda cercana funcionaba un presunto desarmadero, por lo que ingresaron al lugar. Allí detuvieron al propietario del inmueble y secuestraron múltiples autopartes con numeraciones suprimidas, además de herramientas utilizadas para el desarme de vehículos.

El detenido, mayor de edad, fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras el auto robado fue restituido a su propietario.