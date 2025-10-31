Ingresar
Un estudiante santiagueño representará a la provincia en la Olimpiada Nacional de Filosofía

El evento se realiza en Villa La Angostura y reúne a los mejores estudiantes del país.

Hoy 08:39

El estudiante Bernabé Bobadilla, de 4° Año “B” del Instituto San Pedro Nolasco de la ciudad Capital, representará a Santiago del Estero en la XXIX Olimpiada Nacional de Filosofía, que comenzó este viernes en Villa La Angostura, Neuquén.

La competencia, organizada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), convoca a los alumnos más destacados del país para reflexionar y debatir sobre temas de actualidad. En esta edición, el eje de análisis será “Eticidad y reconocimiento en la era de la Inteligencia Artificial”, abordado desde las dimensiones ética, política y tecnológica.

Bobadilla logró su clasificación a la instancia nacional tras obtener un puntaje de 91 puntos en la etapa jurisdiccional desarrollada en Santiago del Estero.

Durante la competencia, el estudiante estará acompañado por la profesora Natali Vázquez, quien brindará apoyo y orientación académica.

Desde el Instituto San Pedro Nolasco destacaron el compromiso y la preparación de Bernabé, subrayando que su participación “es un orgullo para la institución y para toda la provincia”.

Las Olimpíadas Nacionales de Filosofía tienen como finalidad fomentar el pensamiento crítico, la reflexión y el debate entre jóvenes de todo el país, promoviendo el interés por los grandes dilemas contemporáneos que atraviesan a la sociedad.

