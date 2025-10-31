Hallaron muerto a un peón rural: habría fallecido hace varios días

El cuerpo fue hallado en un paraje rural y presentaba varios días de descomposición. La Justicia aguarda la autopsia para establecer si se trató de una muerte natural o violenta.

Hoy 08:53

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima fue identificada como Omar Coronel, de unos 60 años, quien residía en el lugar por motivos laborales, aunque era oriundo de la zona rural de Chorotis, provincia del Chaco.

El macabro descubrimiento ocurrió cuando efectivos policiales realizaban tareas de patrullaje preventivo y observaron, entre la maleza, una motocicleta detenida al costado del camino. Al acercarse, hallaron el cuerpo de Coronel tendido boca arriba, con manchas de sangre en el rostro pero sin signos visibles de violencia ni rastros de lucha.

A pocos metros estaba una motocicleta Keller 110 cc sin dominio colocado, que tampoco presentaba daños ni indicios de accidente. Incluso, el casco fue encontrado apoyado junto al cuerpo, lo que aumentó las dudas de los investigadores sobre lo ocurrido.

La fiscal de turno, Dra. Luciana Jacobo, ordenó que se realicen las actuaciones correspondientes y dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial, donde se practicará la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento.

Según los primeros datos forenses, el hombre llevaba varios días sin vida, aunque será el estudio médico el que confirme el tiempo y las circunstancias del deceso.

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis: podría tratarse de una muerte natural, un accidente o un hecho de otra naturaleza.

Vecinos del paraje se mostraron consternados por la noticia y recordaron a Coronel como un hombre tranquilo y trabajador.