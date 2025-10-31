Otra de perros: una jauría volteó a una joven en patineta eléctrica

El suceso despertó críticas porque la joven no usaba elementos de seguridad, como casco y rodilleras.

Hoy 09:12

Una joven cayó abruptamente al suelo mientras iba en su patinete eléctrico, luego de intentar esquivar a un grupo de perros que se cruzó en su camino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El momento fue captado por cámaras de seguridad y subido a redes sociales, donde rápidamente se hizo viral, despertando críticas por no llevar la joven elementos de seguridad, como casco y rodilleras.