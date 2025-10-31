Gatito negro busca un hogar: necesita tránsito o adopción responsable

Fue rescatado hace pocos días y aún está asustado, pero se deja acariciar y busca afecto. Quien quiera ayudar puede comunicarse al 385 5395195.

Un dulce gatito negro, de apenas 11 meses, busca un hogar donde pueda vivir y recibir cariño. Su rescatista ya no puede seguir cuidándolo, ya que tiene varios gatos a su cargo y debe viajar en los próximos días.

El gatito es machito, muy bueno y tranquilo. A pesar de no haber tenido mucho contacto humano antes de ser rescatado, no es agresivo, solo está asustado por los cambios recientes.

Fue rescatado hace muy pocos días y necesita de manera urgente una familia que pueda darle tránsito o adopción definitiva.

Quienes deseen ayudar o conozcan a alguien interesado en adoptar pueden comunicarse al 385 5395195.

Cada gesto cuenta: ofrecerle un lugar seguro puede cambiarle la vida a este pequeño.